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24.08.2021 (17:30)

Начальник инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации встретился с представителями ВПК

Начальник инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ставицкий встретился с представителями военно-промышленного комплекса (ВПК) в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021».

В сквере инженерных войск, который расположен на территории парка «Патриот», генерал-лейтенант Юрий Ставицкий вручил представителям военной промышленности почётные грамоты за активную и плодотворную работу по разработке и производству перспективных образцов средств инженерного вооружения.

В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» инженерные войска представят 37 образцов вооружения и техники, с привлечением 5 организаций и предприятий-разработчиков средств инженерного вооружения для инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
Метки:
Управление начальника инженерных войск ВС РФ
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