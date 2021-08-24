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24.08.2021 (23:00)

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел встречу с начальником Генштаба ВС Ливана бригадным генералом Амином Аль-Армом

Россия готова укреплять военное и военно-техническое сотрудничество с Ливаном, заявил во вторник начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Подтверждаю наш настрой на поступательное развитие всего комплекса двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и других областях. Рассчитываем, что наша сегодняшняя встреча будет способствовать укреплению дружественных отношений между нашими странами», - сказал он в ходе встречи с начальником Генштаба ВС Ливана бригадным генералом Амином Аль-Армом.

В свою очередь начальник Генштаба ВС Ливана также выразил надежду на укрепление военного сотрудничества между Москвой и Бейрутом.

«Наше присутствие здесь вместе в вами даёт надежду нам - ливанской армии. Отношения между нашими странами давние и прочные. Надеюсь, что в дальнейшем они такими же и останутся. Российская армия и государство сыграли большую роль в строительстве Вооружённых сил Ливана», - сказал Аль-Арм.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Начальник Генерального штаба
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