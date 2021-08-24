24.08.2021 (23:00)
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел встречу с начальником Генштаба ВС Ливана бригадным генералом Амином Аль-Армом
Россия готова укреплять военное и военно-техническое сотрудничество с Ливаном, заявил во вторник начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
«Подтверждаю наш настрой на поступательное развитие всего комплекса двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и других областях. Рассчитываем, что наша сегодняшняя встреча будет способствовать укреплению дружественных отношений между нашими странами», - сказал он в ходе встречи с начальником Генштаба ВС Ливана бригадным генералом Амином Аль-Армом.
В свою очередь начальник Генштаба ВС Ливана также выразил надежду на укрепление военного сотрудничества между Москвой и Бейрутом.
«Наше присутствие здесь вместе в вами даёт надежду нам - ливанской армии. Отношения между нашими странами давние и прочные. Надеюсь, что в дальнейшем они такими же и останутся. Российская армия и государство сыграли большую роль в строительстве Вооружённых сил Ливана», - сказал Аль-Арм.