24.08.2021 (22:30)

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошел круглый стол «Закупки вооружения, военной, специальной техники: применение законодательства о контрактной системе»

24 августа 2021 г. в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» в конференц-зале ФГАУ «КВЦ «Патриот» прошел круглый стол на тему: «Закупки вооружения, военной, специальной техники: применение законодательства о контрактной системе».

Данный круглый стол по праву относится к узнаваемым мероприятиям научно-деловой программы форума, визитной карточке органа военного управления, ответственного за проведение указанного мероприятия – Департамента государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации.

В качестве модератора к работе круглого стола был привлечен член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Осыко Михаил Владимирович. Кроме того, в работе круглого стола приняли участие докладчики - представители Минфина России, ФАС России, Федерального казначейства, Минпромторга России.

Участие «тяжеловесов», определяющих основы закупочной деятельности, осуществляемой для государственных и муниципальных нужд, не случайно, и вызвано, прежде всего, внесением в законодательство о контрактной системе в сфере закупок значительных оптимизационных изменений.

Как осуществлять закупки в рамках государственного оборонного заказа и для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации в условиях принятых поправок? Какими документами руководствоваться до вступления в силу указанных поправок? Как будет функционировать специализированная электронная площадка в 2022 году?

В ходе круглого стола его участники смогли получить долгожданные ответы на эти вопросы.

Также на круглом столе поднимались вопросы определения затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа, приоритета российской продукции в системе государственных закупок, банковского сопровождения контрактов, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении закупок.

Кроме того, особое внимание было уделено вопросам лицензирования сервисного обслуживания вооружения и военной техники, вызванное принятием Федерального закона от 26 мая 2021 г. № 156-ФЗ.

Модератор круглого стола отметил, что совместное обсуждение, диалоги между регуляторами контрактной системы и организациями промышленности обладают несомненной ценностью и способствуют повышению качества исполнения государственного оборонного заказа.

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