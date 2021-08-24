24.08.2021 (17:10)

Спортсмены и тренеры ЦСКА провели мастер-классы в рамках открытия военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр-2021

В рамках открытия военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр-2021 спортсмены и тренеры Центрального спортивного клуба Армии провели мастер-классы по различным видам спорта.

Традиционно самым популярным мастер-классом, привлёкшим большое количество участников, стал семинар по стрельбе, который проводил начальник команды – старший тренер спортивной команды (по стрелковым видам спорта) майор Алексей Каменский.

Старший тренер – преподаватель СШОР ЦСКА (по спортивным единоборствам) Имираслан Агаширинов провел мастер-класс по армспорту, акцентируя внимание на правильном выполнении упражнения и постановке рук. Многие желающие, после удачных попыток исполнения на практике услышанного, с большим удовольствием принимали участие в небольших спаррингах между собой.

Многократный чемпион мира и Европы по гиревому спорту лейтенант Евгений Яковлев подготовил показательное выступление по гиревому спорту. После чего каждый мог попробовать эти же упражнения.

Инструктор по военно-прикладным видам спорта ЦСКА Владимир Гуреев провел мастер-класс по основам технического метания ножей, малой пехотный лопаты и спортивных топоров. Пытаясь выполнить упражнения многие хотели сразу попасть в «десятку». Однако это оказывалось не так-то просто, успех приходил к самым устремленным, но далеко не с первой попытки.

Победитель Всемирных военных игр, бронзовый призер чемпионата Европы-2020 в боулдеринге прапорщик Сергей Лужецкий показывал различные приемы по покорению скалодрома.

Также на площадке Музей спортивной славы Центрального спортивного клуба Армии представил экспозицию, посвященную развитию военной горной подготовки и альпинизма в Вооруженных Силах РФ.

Армейские специалисты будут работать на площадках все дни проведения военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр-2021.

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