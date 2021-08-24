24.08.2021 (22:15)

Заявление начальника Генштаба ВС РФ генерала армии В.Герасимова по вопросу военного сотрудничества между Россией и Иорданией

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Россия настроена на развитие военного сотрудничества с Иорданией, а также, что Иордания вносит значительный вклад в борьбу с террористическими группировками на Ближнем Востоке.

«Подтверждаем наш настрой на поступательное развитие всего комплекса двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, гуманитарной и других областях. <…> Отношения между Россией и Иорданией имеют традиционно дружественный характер <…> Такие отношения обусловлены наличием общих целей и схожего понимания существующих проблем. Иорданское Хашимитское Королевство продолжает вносить значительный вклад в борьбу с экстремистскими и террористическими организациями на Ближнем Востоке», - сказал В.Герасимов в ходе встречи с председателем объединённого комитета начальников штабов ВС Иордании генерал-майором Юсефом Ахмад Хамедом Аль-Хунейти.

Герасимов отметил, что динамику конструктивному диалогу между РФ и Иорданией придают контакты между президентом России Владимиром Путиным и королём Абдаллой II.

Начальник Генштаба также поблагодарил иорданского коллегу за принятие приглашение посетить международный военно-технический форум «Армия-2021», на котором у иностранных делегатов будет возможность ознакомиться с новейшим российским вооружением и военной техникой.

В свою очередь иорданский военачальник поблагодарил генерала армии В.Герасимова за приглашение на форум «Армия-2021» и также выразил надежду на укрепление военного сотрудничества между двумя странами.

«Хотел поблагодарить вас за то, что вы пригласили нас на этот форум. Мы с удовольствием его посетили и увидели удивительные экспонаты. Это подталкивает нас к тому, чтобы укреплять наши отношения в военной сфере и в дальнейшем я думаю, что они будут только развиваться», - сказал Аль-Хунейти.

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