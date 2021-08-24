24.08.2021 (22:00)

На полигоне Алабино закончились заезды первых экипажей этапа «Индивидуальная гонка»

Сегодня первые экипажи первого и второго дивизиона конкурса «Танковый биатлон» закончили выступления в этапе «Индивидуальная гонка»

Среди первых экипажей первого дивизиона лучшее время показала сборная России с результатом 19 мин. 34 сек. Китайские танкисты прошли трассу за 21 мин. 56 сек., Республика Казахстан за 22 мин. 10 сек., Азербайджан за 22 мин. 55 сек., Белоруссия закончила гонку за 22 мин. 57 сек., танкисты из Узбекистана за 23 мин. 31 сек., военнослужащие из Монголии за 23 мин. 57 сек. Первый экипаж Вьетнама финишировал за 24 мин. 58 сек., сборная Сербии за 25 мин. 50 сек., венесуэльцы показали результат 31 мин. 55 сек. Сирийские танкисты стали последними в рейтинге первых экипажей первого дивизиона с результатом 39 мин. 35 сек.

Во втором дивизионе среди первых экипажей лучшей стала сборная Таджикистана с итоговым временем 27 мин. 23 сек., вслед за ними расположились танкисты из Мьянмы, которые прошли трассу за 28 мин. 57 сек. Киргизские военнослужащие финишировали за 32 мин. 12 сек., Лаос за 32 мин. 50 сек. Сборная Мали, которая впервые принимает участие в конкурсе показала результат 40 мин. 50 сек. Южная Осетия закончила гонку с окончательным временем 44 мин. 23 сек. Государство Катар показала результат 1 час 8 мин. 40 сек. Абхазский первый экипаж был дисквалифицирован и не смог закончить гонку.

Завтра, 25 августа, состоятся заезды вторых экипажей первого и второго дивизиона, в одном из которых примет участие сборная России.

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