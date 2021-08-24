24.08.2021 (21:45)
Замминистра обороны Российской Федерации генерал-полковник А.Фомин провёл переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали
24 августа в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021» заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провёл переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали полковником Садио Камара.
Стороны подробно обсудили имеющиеся проекты сотрудничества в оборонной сфере, а также вопросы региональной безопасности в Западной Африке.
Генерал-полковник Александр Фомин отметил важность российско-малийского взаимодействия, а также подтвердил готовность Министерства обороны Российской Федерации к продолжению конструктивного диалога.
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