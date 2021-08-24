24.08.2021 (21:15)

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошел круглый стол «Стратегическое сдерживание в современных условиях»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошел круглый стол «Стратегическое сдерживание в современных условиях»

В рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» под руководством заместителя начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации по научной работе генерал-лейтенанта Сержантова Александра Владимировича на территории парка «Патриот» проведен круглый стол, посвященный стратегическому сдерживанию в современных условиях.

В его работе приняли участие советник Министра обороны Российской Федерации Андрей Ильницкий, начальник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Александр Смоловый, заместитель научного руководителя НИУ Высшей школы экономики академик Российской академии наук Андрей Кокошин, директор ФГУП «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» Валентин Костюков, представители федеральных органов исполнительной власти, военного управления, научно- исследовательских организаций и высших учебных заведений.

Актуальность темы круглого стола обусловлена формированием новых подходов к стратегическому сдерживанию и обеспечению стратегической стабильности в условиях возрастающей напряженности вокруг Российской Федерации и в мире, складывающейся под влиянием «гибридных» опасностей и угроз, которые в дальнейшем могут послужить источником обострении международных отношений. В этих условиях исключительную важность для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации приобретают действия органов исполнительной власти по стратегическому сдерживанию во всех сферах.

В ходе мероприятия экспертным сообществом широко обсуждались приоритетные направления сдерживания угроз активным применением невоенных мер с опорой на военную силу.

В ходе открытия мероприятия генерал-лейтенантом Александром Сержантовым была определена направленность обсуждаемых вопросов обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в контексте формирования новой архитектуры межгосударственных отношении. Особое внимание во вступительном слове было обращено на трансформацию стратегического сдерживания в новых реалиях, на «гибридный» характер угроз, в том числе в политической, информационной и экономических сферах круглый стол является продолжением ряда мероприятий, проводимых Военной академией Генерального штаба по решению актуальной задачи - обоснования развития военных и невоенных мер стратегического сдерживания и предотвращения военных конфликтов.

Обсуждение программы круглого стола было начато с доклада начальника Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Смолового, где были определены основные направления, требующие детального обсуждения в ходе дискуссии. Было отмечено, что развитие теории стратегического сдерживания на фоне «информационных», «гибридных», «ментальных», и «когнитивных» воздействий направлено на парирование опасностей и угроз, а в целом в интересах обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и стратегической стабильности в мире в современных условиях и на перспективу.

Деловая обстановка форума располагала к научной и творческой дискуссии. Многие вопросы активно обсуждались участниками форума в перерыве и по окончанию проведения круглого стола.

В результате совместной работы представителей различных организаций был уточнен перечень актуальных угроз и вызовов национальной безопасности Российской Федерации. В ходе дискуссии определены направления совершенствования невоенных мер стратегического сдерживания, при этом отмечается, что в настоящее время военная сила остается одним из аргументов разрешения существующих противоречий. Особую роль участники круглого стола отводят необходимости консолидации усилий всех государственных и негосударственных институтов Российской Федерации по обеспечению безопасности и обороны страны.

По итогам круглого стола отмечена важность реализации предложений по совершенствованию системы стратегического сдерживания, которые впоследствии найдут отражения в руководящих документах по обеспечению обороны Российской Федерации.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице