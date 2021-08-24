24.08.2021 (21:00)

На полигоне Алабино продемонстрировали маневренные действия межвидовой группировки войск

На полигоне Алабино в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» состоялся динамический показ маневренных действий межвидовой группировки войск. Показ состоял из 16 последовательных эпизодов, которые отражали современные подходы к ведению манёвренных боевых действий подразделениями Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота, Воздушно-десантных войск, Ракетных войск и артиллерии, других родов войск и специальных частей.

В ходе динамического показа подразделения отработали действия в составе разведывательного дозора на автомобилях повышенной защищенности «Тигр», «БТР-82АТ» и «Бумеранг». Маневренные действия начались с нанесения удара по танковой колонне условного противника парой боевых вертолетов Ми-35М и КА-52. Затем подразделения отработали беспарашютное десантирование штурмовых групп из транспортно-боевых вертолётов Ми-8.

В развитии наступательных действий парашютно-десантная рота на БМД-4М заняла огневой рубеж. Успешные действия десантников поддержала массированным огнем по бронеобъектам условного противника реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и самоходные артиллерийские орудия «Нона-С». Также десантную роту поддерживали огнём мотострелковые подразделения на БМП-2 с модулем «Бережок» и танки Т-80У.

Также танки Т-90А совместно с БТР-82А демонстрировали свои ходовые и огневые качества, затем зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска-М1» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» отразили налет авиации и беспилотных летательных аппаратов условного противника. Огнеметные подразделения залпами из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили цели, имитирующие живую силу и бронированную технику.

Кроме того, в ходе демонстрационного показа были продемонстрированы возможности специальной техники инженерных войск и войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации.

В показе было задействовано более 200 современных и перспективных единиц вооружения, специальной и военной техники. Демонстрационный показ будет проходить ежедневно до окончания Международного военно-технического форума «АРМИЯ -2021».



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