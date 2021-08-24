24.08.2021 (20:45)

В КВЦ «Патриот» развернуты площадки клубов болельщиков конкурсов Воздушно-космических сил России



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В КВЦ «Патриот» развернуты площадки клубов болельщиков конкурсов Воздушно-космических сил России

Клубы болельщиков конкурсов Армейских международных игр-2021 «Авиадартс» и «Соколиная охота» организованы на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в подмосковной Кубинке. Соревнования специалистов Воздушно-космических сил России проходят на аэродроме «Дубровичи» в Рязани («Авиадартс») и на полигоне «Гвардейский» в Казахстане («Соколиная охота»).

На площадке конкурса летных экипажей «Авиадартс» размещены тренажеры интерактивной реальности пилотирования истребителей МиГ-29 и Су-30СМ, многоцелевого вертолета Ка-226. Специально оборудованы места для занятий по практическому применению высотного компенсирующего костюма и надеванию подвесной системы, защитного шлема и кислородной маски. Для посетителей представлена кабина истребителя Миг-31, а также экспонаты высотного и аварийно-спасательного снаряжения летного состава. Для проведения мастер-классов и конкурсов оборудована активная зона под названием «Бессмертная эскадрилья».

Не менее интересно будет посетителям площадки, представляющей конкурс специалистов беспилотной авиации «Соколиная охота». Здесь проходят мастер-классы по отработке взлета и посадки на точность приземления квадрокоптера, представлены образцы беспилотных летательных аппаратов.

На площадках клубов болельщиков организованы зоны демонстрации видеоматериалов по прохождению конкурсов «Авиадартс» и «Соколиная охота».

Как показывает статистика, площадки болельщиков конкурсов «Авиадартс» и «Соколиная охота» пользуются большой популярностью у посетителей, особенно зоны тренажеров виртуальной реальности и зона гиро-тренажеров.

В международном конкурсе «Авиадартс-2021» участвуют команды Российской Федерации, Республики Беларусь, Китайской народной республики и Исламской Республики Иран. В ходе конкурса летчики соревнуются в следующих зачетных дисциплинах: воздушная разведка (обнаружение целей в заданном квадрате с указанием координат), навигация (прохождение контрольных точек в заданное время), техника пилотирования (выполнение комплексных фигур пилотажа в составе пары), боевое применение по наземным целям (бомбардирование, пуски ракет и стрельба из пушек по назначенным мишеням).

В соревнованиях принимают участие более 60 экипажей. Каждая команда выступает на своей авиационной техники. Зачет будет проводиться в 7 номинациях по родам авиации: истребительная авиация: штурмовая авиация, армейская авиация на боевых вертолетах, армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах, военно-транспортная и дальняя авиации.

Международный конкурс «Соколиная охота» проходит в рамках международных игр с 22 августа по 4 сентября. Операторы беспилотных комплексов из России, Беларуси, Казахстана и Ирана соревнуются в ведении воздушной разведки, корректировке артиллерийского огня, точности обеспечения деятельности наземными подразделений.

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