24.08.2021 (20:30)

В Алабино прошел очередной заезд первых экипажей этапа «Индивидуальная гонка» конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Алабино прошел очередной заезд первых экипажей этапа «Индивидуальная гонка» конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон»

Сегодня на полигоне Алабино соревновались первые экипажи первого дивизиона сборных Сербии, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана.

Все сборные, участвующие в заезде, имеют большой опыт выступления в конкурсе «Танковый биатлон». В ходе упорной борьбы победителем заезда стал экипаж сборной Казахстана с результатом 22 мин. 10 сек., вторым к финишу пришли танкисты из Азербайджана с результатом 22 мин. 55 сек., третьими стали военнослужащие из Узбекистана, показав результат 22 мин. 57 сек., Сербия прошла трассу за 25 мин. 50 сек. Из 20 мишеней были поражены 19.

Также в этот день состоялся заезд первых экипажей второго дивизиона, в котором соревновались танкисты из Катара, Южной Осетии, Абхазии и Таджикистана.

Первыми финишировал экипаж Таджикистана с результатом 27 мин. 23 сек., вторыми закончили гонку военнослужащие из Южной Осетии с итоговым временем 44 мин. 23 сек. Команда из Катара финишировала третьей, показав результат 1 час 8 мин. 40 сек. Сборная Абхазии была дисквалифицирована и не смогла закончить гонку.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице