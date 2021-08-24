24.08.2021 (20:15)

Рабочая встреча заместителя Министра обороны РФ генерал-полковника А.Фомина с Министром обороны и по делам ветеранов Республики Анголы

24 августа в Москве на полях международного военно-технического форума "Армия-2021" Состоялась рабочая встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с Министром обороны и по делам ветеранов Республики Анголы Жоау Эрнестом душ Сантушем.

В ходе встречи были обсуждены имеющиеся проекты сотрудничества в оборонной сфере, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте.

Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее наращивание многопланового взаимодействия.



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