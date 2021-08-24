24.08.2021 (20:00)

На форуме «Армия-2021» представят экспозицию, посвящённую совместной деятельности Русского географического общества и военных ведомств с 1845 года

Гостям и участникам Международного военно-технического форума «АРМИЯ–2021» представят результаты совместной деятельности с начала образования Русского географического общества и военных ведомств.

Экспозиция развернута в павильоне «С» Главного выставочного павильона Конгрессно-выставочного центра «Патриот».

В этом году Русское географическое общество впервые участвует в форуме с собственным выставочным стендом. В 2020 году РГО приняло участие в мероприятиях форума в рамках стенда Военно-Морского Флота, где были продемонстрированы достижения их коллективной работы.

Выставочная экспозиция представляет собой ряд выставок археологических находок из комплексной археолого-географической экспедиции по исследованию кургана Туннуг в Республике Тыва и истории взаимодействия Русского географического общества и военных ведомств России с 1845 г. по настоящее время.

В экспозицию вошли материалы из фондов Общества, а также фотографии масштабных современных проектов.

Кроме того, представлена арт-инсталляция «Проекты РГО на земном шаре», представляющие собой металлическую конструкцию в виде земного шара с расположенными на ней экранами, непрерывно транслирующими фотографии и видео, снятые в ходе экспедиций и значимых проектов РГО.

Кроме того, Русское географическое общество принимает участие в международном конкурсе творческих коллективов «Армия культуры» в рамках Армейских международных игр и является частью команды Российской Федерации на конкурсе «Армия культуры», в этапе «Выставочная деятельность».

Стенд РГО, посвященный фольклору России, тематически разделен на три части: первая часть стенда оборудована камерным кинотеатром, репертуар которого составляет мультфильмы и фильмы, снятые при грантовой поддержке Общества; во второй части стенда размещена аудио-инсталляцию «Дерево музыки и сказок народов России». Посредством размещенных в кроне дерева наушников, посетители смогут услышать звучание традиционной музыки или песен народов России, в третьей части стенда будет размещен VR-кинотеатр с фильмом «Путешествие по России 360», снятым Русским географическим обществом. Экспозиция расположена на полигоне Алабино.

Части стенда тематически объединены выставкой «Жизнь и быт народов России», в которую вошли материалы из фондов Общества.

Сотрудники Русского географического общества для всех желающих приготовили лаконичную экскурсию, на которой расскажут посетителям об истории РГО и его вкладе в этнографические исследования России.

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