24.08.2021 (18:45)

Рекорды армейских игр

С первых дней проведения армейских международных игр военнослужащие стран-участниц в ходе своих выступлений стремились добиваться высоких результатов и показателей своего профессионального мастерства в конкурсах армейских игр.

Свои рекорды есть и у танкистов, участвующих в различные года в конкурсе «Танковый биатлон».

Так, в 2019 году в ходе проведения этапа «Индивидуальная гонка» экипаж команды в составе командира танка старшины Михаила Жилина, наводчика-оператора старшины Бато Цыдыпова и механика-водителя старшего сержанта Ивана Осеева установили международный рекорд по прохождению трассы с результатом 17 минут 30 секунд.

Результат, достигнутый в индивидуальной гонке 2019 года, так и не побит по сей день.

Конкурс «Танковый биатлон» является прикладным состязанием экипажей в искусстве вождения, точности стрельбы из штатного и дополнительного вооружения, а также преодоления препятствий различного уровня сложности между командами из разных стран мира.

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