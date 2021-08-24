24.08.2021 (21:30)

Россияне одержали первую победу на Международном конкурсе «Дорожный патруль», который впервые проходит в рамках Армейских международных игр-2021 в Катаре



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Россияне одержали первую победу на Международном конкурсе «Дорожный патруль», который впервые проходит в рамках Армейских международных игр-2021 в Катаре

Автоинспекторы российской военной полиции заняли первое место в упражнении «Индивидуальная гонка», которое дало старт конкурсу «Дорожный патруль» впервые проходящем в рамках Армейских международных игр-2021 на территории Государства Катар. Инспектор 100-й ВАИ (г.Москва) прапорщик Станислав Дударчук показал лучший результат и стал победителем данного упражнения. Помимо преодоления многочисленных препятствий, таких как косогор, эстакада, холм, железнодорожный переезд, «змейка» и габаритный дворик, ему удалось поразить практически все мишени.

Остальные участники гонки заняли пятое и шестое место, показав виртуозное мастерство управления автомобилями и прекрасное прохождение трассы. По сумме балов команда, представляющая Вооруженные Силы Российской Федерации заняла первое место в открывающем конкурс упражнении. Стоит отметить тот факт, что российская команда в отличии от соперников, выполнила данное упражнение с наименьшими нарушениями, за которые начисляться штрафные баллы.

Впереди участников конкурса ждет еще одно испытание – «Разгон и экстремальное торможение» где требуется в условно-ограниченном коридоре разогнать автомобиль не менее 70 км/ч и остановится как можно ближе у стоп-линии.

Справочно:

Международный этап конкурса «Дорожный патруль-2021» пройдет в период с 22 по 26 августа впервые на базе сил военной полиции, расположенной недалеко от столицы Катара — Дохи. До этого состязания проводились на территории Исламской Республики Иран (2019 г.) и Республики Узбекистан (2020 г.).

Вооруженные Силы Российской Федерации представляет сборная, сформированная по итогам всеармейского этапа которая состоит

из представителей Военной автоинспекции Западного и Южного военных округов, Северного флота и 100-й ВАИ (г.Москва).

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