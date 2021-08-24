24.08.2021 (19:45)

Во Вьетнаме проведены занятия с судьями и арбитрами конкурса «Аварийный район» АрМИ-2021

На полигоне вьетнамского национального учебного центра Мьеу Мон под руководством главного судьи соревнований генерал-майора Фам Ван Ти и судьи от Российской Федерации полковника Владимира Малова проведено занятие с полевыми арбитрами и представителями судейской комиссии от стран-участниц международного конкурса аварийно-спасательных формирований «Аварийный район». В мероприятии приняли участие более 50 человек.

В ходе занятия в соответствии с Положением о судействе были доведены правила оценки прохождения первого этапа «Специальная полоса», критерии начисления штрафного времени, порядок постановки команд на пит-стоп.

Кроме того, в условиях тропического климата при температуре более 40 градусов и относительной влажности воздуха 95% на полигоне продолжаются тренировки команд по прохождению препятствий первого этапа конкурса. Участники отработали прохождение огненно-штурмовой полосы, полосы спасателя, преодоление скалодрома, провели тренировку по надеванию средств индивидуальной защиты, а также выполнили нормативы по огневой подготовке.

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