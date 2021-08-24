24.08.2021 (19:30)

Экипаж сборной России установил второй мировой рекорд на АрМИ-2021 «Мастера автобронетанковой техники»

Экипаж сборной Российской Федерации установила второй по счету мировой рекорд на конкурсе Армейских международных игр – 2021 «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области.

Экипаж седельного тягача КамАЗ 65225 гвардии сержант Руслан Иванников и гвардии сержант Евгений Березин улучшили собственное время и в ходе индивидуальной гонки завоевали «золото». Первое место также стало и лучшим временем прохождения трассы на седельных тягачах с отработкой эвакуации танка Т-72Б3. Всего для преодоления контрольных точек экипажу потребовалось около 12,5 минут, с учетом штрафного времени судьи зафиксировали итоговый результат -13 минут 28 секунд.

По итогам первого дня соревнований среди стран-участниц конкурса на первом месте идет сборная Российской Федерации, на втором месте идут военные спортсмены из Китайской Народной Республики, замыкает тройку лидеров сборная Республики Беларусь. Новый мировой рекорд будет внесен в книгу рекордов Армейских международных игр.

Водители легковых и грузовых автомобилей УАЗ 3163, КамАЗ 4350, КамАЗ 65225 будут соревноваться в 4 этапах конкурса: индивидуальная гонка, гонка мастерских МТО – УБ1, гонка капитанов, командная эстафета.

Соревнования военных автомобилистов проходят с 22 по 29 августа в городе Острогожск Воронежской области и объединит военных спортсменов из Арабской Республики Египет, Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Российской Федерации и Республики Узбекистан.

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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