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24.08.2021 (17:25)

Командующий ВДВ сообщил, что до конца года в Крыму будет сформирован десантно-штурмовой полк экспериментального штата

«Командование Воздушно-десантных войск совместно с Генеральным штабом ВС РФ ведет целенаправленную работу по повышению боевых и маневренных возможностей соединений и воинских частей ВДВ. Уже к концу текущего года планируется завершить формирование десантно-штурмового полка экспериментального штата на территории республики Крым, способного выполнять задачи по предназначению», – заявил в ходе мероприятий МВТФ «Армия-2021» командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Отвечая на вопрос о проводимой в ВДВ реформе, генерал-полковник Андрей Сердюков отметил, что реформа дает задел для выхода вверенных ему войск на новый этап развития в качестве высокомобильного компонента Вооруженных Сил Российской Федерации, способного решать широкий спектр задач.

«Воздушно-десантные войска не останавливаются на достигнутых результатах, их развитие происходит постоянно. Это диктуется течением времени, совершенствованием форм и способов вооруженной борьбы, появлением современных образцов вооружения не только у нас, но и в армиях всего мира», – подчеркнул командующий Воздушно-десантными войсками.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021» , Командующий
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