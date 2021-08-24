24.08.2021 (18:10)

В ВДВ продолжается совершенствование учебно-материальной базы в связи с увеличением численности войск

В соответствии с изменением характера ведения боевых действий потенциального противника меняется порядок подготовки частей и подразделений Воздушно-десантных войск. Для организации качественного подготовки происходит усовершенствование объектов учебно-материальной базы. Об этом на полях Международного военно-технического форума «Армия–2021» заявил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

«Увеличение численности Воздушно-десантных войск обязывает нас принимать меры по увеличению возможностей мест подготовки частей и соединений, а именно проводить расширение имеющихся полигонов и строительство новых», – сказал командующий ВДВ.

Наряду с этим, добавил генерал-полковник Андрей Сердюков, происходит перевооружение войск на новые образцы вооружения и военной техники, для качественной подготовки специалистов для данных образцов в настоящее время уже поступают учебно-тренировочные средства для подготовки специалистов артиллерии, механиков-водителей, стрелков.

«Необходимо понимать, что каждый военнослужащий ВДВ от солдата до генерала должен быть мастером своего дела, должен быть уверен в себе, своем командире и своем вооружении. Для того, чтобы воин-десантник всего себя посвящал службе Родине, мы делаем все необходимое для обеспечения его и его семьи всеми социальными гарантиями и условиями для комфортной жизни как в вопросах службы, так и за ее пределами», – отметил командующий ВДВ.

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