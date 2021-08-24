24.08.2021 (19:15)

Командующий ВДВ: Никто кроме нас в мире не выполняет десантирование тяжелой техники в составе соединений

«Совершенствование и модернизация образцов вооружения, военной и специальной техники, находящейся в Воздушно-десантных войсках, потребовало разработку новых средств десантирования», - сообщил журналистам на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

«Для новой техники (боевой машины десанта БМД-4М и многоцелевого бронетранспортера БТР-МДМ) созданы парашютно-бесплатформенные системы ПБС-950У и ПБС-955, предназначенные для парашютного десантирования из самолетов ВТА с размещением внутри машины личным составом.

Создается унифицированная многоцелевая парашютная платформа УМПП, предназначенная для парашютного десантирования бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» и грузов полетной массой до 18 тонн», - заявил командующий Воздушно-десантными войсками.

«Ведутся опытно-конструкторские разработки планирующих парашютных управляемых систем, предназначенных для парашютного десантирования грузов в назначенный район с высокой точностью. Такие системы позволят десантировать грузы массой от 250 до 400 кг с высот от 1000 до 10000 м., с удалением точки выброски от точки приземления – до 50 км. и точностью приземления – до 50 м», - добавил генерал-полковник Андрей Сердюков.

Он также сказал, что для высотного десантирования подразделений специального назначения принята на вооружение парашютная система специального назначения со специальным снаряжением «Юнкер-О», позволяющая производить десантирование личного состава с высот до 10000 м. Для десантирования грузов полетным весом от 1500 кг из военно-транспортных самолетов типа Ил-76 уже принимается на вооружение парашютно-грузовая система ПГС-1500.

«В этом году в Воздушно-десантных войсках планируется обеспечить новыми средствами десантирования еще два парашютно-десантных батальона БМД-4М. Все парашютные системы позволяют безопасно производить десантирование личного состава, техники и грузов», - заявил командующий ВДВ.

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