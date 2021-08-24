24.08.2021 (18:30)

Сборная России установила новый мировой рекорд по преодолению водной преграды на АрМИ-2021 «Мастера автобронетанковой техники»

Сборная Российской Федерации установила новый мировой рекорд по преодолению водной преграды на конкурсе Армейских международных игр – 2021 «Мастера автобронетанковой техники», который проходит в Воронежской области.

Водитель КамАЗа с колесной формулой 4х4 прапорщик Сергей Телых прошел этап одиночной гонки и вывел сборную команду на первую строчку рейтинга по итогам первого дня соревнований.

Вторыми идут военные спортсмены из Китайской Народной Республики и сборная Республики Беларусь. Новый мировой рекорд будет внесен в книгу рекордов Армейских международных игр.

Водители легковых и грузовых автомобилей УАЗ 3163, КамАЗ 4350, КамАЗ 65225 будут соревноваться в 4 этапах конкурса: индивидуальная гонка, гонка мастерских МТО – УБ1, гонка капитанов, командная эстафета.

Справочно :

Соревнования военных автомобилистов проходят с 22 по 29 августа в городе Острогожск Воронежской области и объединит военных спортсменов из Арабской Республики Египет, Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Российской Федерации и Республики Узбекистан.

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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