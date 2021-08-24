24.08.2021 (19:00)

На конкурсе «Мастер-оружейник» АрМИ-2021 проведено инструкторско-методическое занятие по второму этапу конкурса

В Исламской Республике Иран было проведено инструкторско-методическое занятие по разборке, ремонту 23-мм спаренной зенитной установки ЗУ-23, ее правильному перемещению с помощью крана на площадку автокрана и на исходное место для осуществления сборки.

Завтра российской команде предстоит пройти второй этап конкурса, который включает в себя экстремальную буксировку поврежденной зенитной установки ЗУ-23 с условного фронта на базу и выполнение ее ремонта, эвакуацию техники на четыре километра через препятствия водной преграды, кургана, косогора, заражённых участков местности с последующей контрольной стрельбой из зенитного орудия.

Международный конкурс «Мастер-оружейник» проходит на полигоне военного училища Противовоздушной обороны и Артиллерии, расположенного на территории города Шахиншехр, Исламской Республики Иран с 23 августа по

4 сентября в рамках Армейских международных игр 2021.

Справочно :

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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