24.08.2021 (18:00)
На горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан прошёл первый этап конкурса «Военно-медицинская эстафета-2021»
На горном полигоне Фориш в Узбекистане в рамках международного этапа конкурса АрМИ-2021 стартовала «Военно-медицинская эстафета». На соревнованиях медики выполняли упражнение «Стрельба из штатного оружия» в рамках этапа «Индивидуальное мастерство».
Первыми на огневой рубеж вышли участницы женских национальных сборных команд. Врачебный персонал выполняет стрельбы из пистолета Макарова ПМ-9, младший и средний состав – из автомата Калашникова АК-74.
Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.
Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).
Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.