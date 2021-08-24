24.08.2021 (18:00)

На горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан прошёл первый этап конкурса «Военно-медицинская эстафета-2021»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан прошёл первый этап конкурса «Военно-медицинская эстафета-2021»

На горном полигоне Фориш в Узбекистане в рамках международного этапа конкурса АрМИ-2021 стартовала «Военно-медицинская эстафета». На соревнованиях медики выполняли упражнение «Стрельба из штатного оружия» в рамках этапа «Индивидуальное мастерство».

Первыми на огневой рубеж вышли участницы женских национальных сборных команд. Врачебный персонал выполняет стрельбы из пистолета Макарова ПМ-9, младший и средний состав – из автомата Калашникова АК-74.

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице