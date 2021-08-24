24.08.2021 (17:45)

Курсанты РВВДКУ обучаются на опыте ведения вооруженной борьбы с применением новейших боевых средств

С развитием технологий, форм и способов ведения вооруженной борьбы изменяются подходы к обучению специалистов. Для этого в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ) создана и эффективно работает система изучения, обобщения и внедрения в образовательный процесс современного опыта ведения вооруженной борьбы и, прежде всего, опыта применения новейших боевых средств. Об этом заявил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков в беседе с журналистами на полях Международного военно-технического форума «Армия–2021».

«Инновационные методы применяются для формирования умений и навыков в первую очередь на стационарной учебной базе. В их числе и соответствующие компьютерные программы, совершенствование и создание нового обучающего программного обеспечения применительно к тактике действий Воздушно-десантных войск. Например, программирование учебного боя: оборонительного, наступательного, различного рода боевых действий», – сказал генерал-полковник Андрей Сердюков.

Он также добавил, что в учебном процессе при проведении различного рода занятий используется большое число инновационных подходов, направленных в первую очередь на повышение эффективности подготовки будущих специалистов.

«Чтобы качественно подготовить специалиста в современных условиях нельзя обойтись без инновационной учебно-материальной базы. За многолетнюю историю десантного училища она претерпела значительные изменения. Благодаря внимательному отношению Министра обороны России и командования ВДВ сейчас в РВВДКУ создана уникальная учебно-материальная база, а само училище стало центром подготовки специалистов, не имеющих равных в мире. Еще в недавнее время таких современных тренажеров, на которых сейчас тренируются курсанты, не было, но в современном учебном процессе без этого не обойтись», – отметил командующий Воздушно-десантными войсками.

По словам генерал-полковника Андрея Сердюкова, для отработки практических навыков практически полностью обновлен полигон училища Сельцы, расширены направления боевой подготовки, созданы учебно-тренировочные площадки, построены современные учебные объекты: глубоководный водолазный и многофункциональный стрелковый комплексы, аэродинамическая установка. Возведены спортивные залы в каждом военном городке, созданы горная, морально-психологическая и морская полосы препятствий.

«Для того, чтобы курсанты не приступали к практическим действиям неподготовленными, изначально они отрабатывают соответствующие навыки на различных тренажерах и компьютерах, оснащенных обучающими программами. В учебном процессе в настоящее время находят широкое применение более 20 типов электронных тренажеров», – сообщил командующий ВДВ.

Так, на кафедрах училища существует несколько типов тренажёров, направленных на формирование и поддержку навыков обучаемых в подготовке машины к движению, вождении боевых машин десанта в условиях, максимально приближенных к боевым. Также широко используется комплексный классный тренажер «Логос» для подготовки органов управления тактического звена по организации боя и управления подразделениями в бою. Применяется типовой модуль полевого автоматизированного командного пункта командира батальона ВДВ для практических и групповых занятий по организации десантирования и боя. Курсанты занимаются на классном тренажере для подготовки огнеметчиков и малом артиллерийском полигоне.

«Училище сделало значительный шаг вперед в совершенствовании огневой подготовки. Особое внимание уделяется развитию армейской тактической стрельбы. РВВДКУ занимает одну из лидирующих позиций по подготовке специалистов в этой области», – подчеркнул Андрей Сердюков.

Кроме того, по словам командующего ВДВ, практическую направленность получило применение беспилотных летательных аппаратов. Ведение разведывательных действий, усовершенствованные задачи по огневому поражению противника – это и многое другое находит свое отражение в учебных программах. Более пристальное внимание стало уделяться на полевых выходах стрельбе из крупнокалиберных пулеметов, минометов и средств ПВО.

«Что же касается обучения девушек, отмечу, что считается, что женщины представляют собой слабый пол, но это неверно. Подготовка девушек в РВВДКУ началась более 10 лет назад, и могу сказать с уверенностью, что выпускницы, а ныне уже офицеры-девушки, служат не хуже мужчин и продолжают показывать высокие результаты. А ведь защищать Родину – это конституционный долг каждого гражданина», – напомнил генерал-полковник Андрей Сердюков.

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