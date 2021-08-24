24.08.2021 (17:30)

Военный технополис «ЭРА» на форуме «Армия–2021» представил универсальный комплекс с беспилотным летательным аппаратом

На Международном военно-техническом форуме «Армия–2021» представлен универсальный комплекс с беспилотным летательным аппаратом (БЛА), предназначенный для решения задач разведки стратегически важных объектов противника в городских условиях и на пересеченной местности, а также нанесения точечного управляемого удара.

Проект представляет собой универсальный комплекс с БЛА, состоящий из трех дронов, имеющих небольшие габариты и вес. Благодаря этому решается широкий спектр задач в различных условиях.

Первый беспилотник комплекса имеет защиту воздушных винтов, способен проникать в здания через открытые форточки, вентиляционные шахты и вести разведку помещений, его основное преимущество перед аналогами – компактность.

Второй летательный аппарат также изготовлен по схеме квадрокоптера, но за счёт увеличения массы и габаритных размеров повысилась продолжительность его полёта. Основным предназначением разработки является ведение разведки на открытой местности.

Третий БЛА изготовлен по аэродинамической схеме «летающее крыло». Разработан для применения в качестве барражирующего боеприпаса. Такое использование подразумевает совмещение разведывательных и ударных функций в одном аппарате и при этом существенно снижает его массу и габариты.

Новизной и основным отличием от иностранных аналогов комплекса выступает инновационная технология изготовления корпуса, позволяющая добиться низкой радиолокационной и оптической заметности, а также высокой маневренности в целях противодействия системам противовоздушной обороны.

Таким образом, комплекс обладает рядом достоинств таких, как мобильность, автономность, гибкость в применении, скорость развертывания, низкая стоимость и массогабаритные характеристики.

Все представленные образцы изготовлены на современном оборудовании научно-производственного центра «Кулибин».

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