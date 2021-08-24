24.08.2021 (17:15)

Команды Республик Абхазия и Южная Осетия впервые участвуют в международном конкурсе «Морской десант»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Команды Республик Абхазия и Южная Осетия впервые участвуют в международном конкурсе «Морской десант»

Во вторник на полигоне «Горностай» в Приморском крае команды участвующие в конкурсе по полевой выучке «Морской десант» Армейских международных игр «АрМИ-2021» провели тренировки на специализированной полосе препятствий и на маршруте марш-броска под названием «Тропа выживания».

В тренировке приняли участие команды Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран и Боливарианской Республики Венесуэла. Кроме команд, регулярно участвующих в конкурсе «Морской десант», тренировку провели команды Республик Абхазия и Южная Осетия, которые участвуют в конкурсе впервые.

25 августа состоится второй этап конкурса – Полоса препятствий. От будет включать около 20 препятствий. В их числе кирпичные стены с проломами, завал, ров с водой, деревянный забор, проволочная сеть, участок с водопроводными трубами и другие. Одним из самых сложных препятствий является телеграфный столб, линию связи на котором участникам предстоит оборвать.

Старт проводится одновременно для двух команд, в очередности, установленной жеребьёвкой. В соответствии с условиями соревнований каждый военнослужащий выполняет упражнение в военной форме одежды со штатным оружием. В случае неудачи на препятствии военнослужащий преодолевает его еще раз. При повторной ошибке военнослужащий продолжает движение по полосе препятствия с начислением штрафного времени.

Конкурс «Морской десант-2021» проходит на двух полигонах морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в период с 22 по 29 августа. Российскую команду на конкурсе представляют морские пехотинцы ТОФ – победители всеармейского этапа, а также военнослужащие Северного и Балтийского флотов, курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени К.К. Рокоссовского.

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице