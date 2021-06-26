26.06.2021 (11:35)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу получил знак почётного гражданина Тульской области

Торжественная церемония вручения министру обороны РФ Сергею Шойгу нагрудного знака звания «Почётный гражданин Тульской области» состоялась в субботу.

Высшую региональную награду вручили министру обороны губернатор Тульской области Алексей Дюмин и председатель областной Думы Николай Воробьев.

Дюмин отметил на церемонии, что это инициатива жителей региона.

«Именно они обращались в правительство области и ко мне лично с просьбой о присвоении Вам, уважаемый Сергей Кужугетович, этого почётного звания. Суворовское училище, 19 мостовых переправ в отдаленных населённых пунктах, центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»,– за эти и другие масштабные проекты, реализованные в области благодаря Вашему решению и поддержке, люди выражают Вам благодарность», – сказал Дюмин, отметив помощь Минобороны региону в борьбе с COVID-19.

Глава региона поблагодарил Шойгу за огромный вклад в развитие Тульской области и поддержку важных для её жителей проектов, выразил надежду на продолжение сотрудничества по разным направлениям.

Шойгу в ответном слове сказал, что для него большая честь быть отмеченным такой значимой наградой.

По словам министра, он видит в этой награде оценку не только своей работы, но и признание результатов совместной деятельности, направленной на развитие региона, обеспечение его благополучия и безопасности жителей.

Он особо отметил вклад тульских оружейников в обеспечение национальной безопасности.

Звание "Почётный гражданин Тульской области" присваивается ежегодно не более чем трём гражданам РФ.

Среди ранее награжденных - знаменитые разработчики оружия Николай Макаровец, Аркадий Шипунов, первый олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин, хранительница музея-заповедника "Поленово" Наталья Грамолина, академик Валерий Легасов и другие.

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