26.06.2021 (10:46)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу передал Тульскому СВУ историческое знамя

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в субботу принял участие в церемонии первого выпуска из возрождённого Тульского Суворовского военного училища (ТСВУ) и передал довузовскому учреждению военного ведомства его историческое знамя.

«Сегодня я хочу передать вам на вечное хранение историческую реликвию – знамя первых тульских суворовцев. Это были парни, опаленные войной, блокадники, сыны полка, герои-партизаны, которые обрели здесь дом и семью. Пусть это знамя станет символом суворовского братства и преемственности всех поколений выпускников училища», - сказал Шойгу.

Министр обороны поздравил выпускников с торжественным днём, вручил им аттестаты о среднем полном образовании и нагрудные знаки об окончании учебного заведения. В торжественной церемонии принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Также кадетам и гостям торжества показали видеопоздравление выпускника первого набора училища 1944 года Льва Бимбирекова.

Это первый выпуск суворовцев в Туле после того как в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина в 2016 году ТСВУ, расформированное в сентябре 1960 года, было возрождено. Специалисты Военно-строительного комплекса за четыре месяца «с нуля» возвели комплекс зданий заведения. 8 сентября 2016 года состоялось торжественное открытие училища, на котором присутствовали президент РФ, министр обороны России, губернатор Тульской области.

В 2020-2021 учебном году в одиннадцатых классах ТСВУ обучалось 63 выпускника. Все успешно закончили курс наук. Шесть суворовцев награждены медалями «За особые успехи в учении».

ТВСУ было сформировано на основании постановления Государственного комитета обороны СССР от 4 июля 1944 года. 7 ноября 1944 года состоялось торжественное открытие училища. 8 ноября 1944 года училищу вручено знамя.

Среди суворовцев первого набора были 83 мальчика из блокадного Ленинграда, более 30 сынов полка и юных партизан, многие из которых были награждены орденами и медалями. Первый выпуск суворовцев состоялся в 1949 году. В период с 1949 по 1960 гг. проведено 12 выпусков, училище закончили 875 человек.

В сентябре 1960 года ТСВУ было расформировано.

После принятия решения о возрождении училища с марта по сентябрь 2016 года были возведены и сданы в эксплуатацию трёхэтажное учебно-административное здание с актовым залом, соединенное теплым переходом со столовой на 620 мест и с корпусом дополнительного образования. Были построены два четырёхэтажных спальных корпуса, каждый на 160 мест, спальный корпус на 240 мест.

В ТСВУ 46 учебных классов, оборудованных самыми современными техническими средствами, три лингафонных кабинета, специализированные классы-лаборатории физики, химии, биологии, информатики. Библиотека училища включает абонемент и читальный зал художественной и учебной литературы, электронный читальный зал, книгохранилище. В училище функционирует система управления обучением LMS-школа. Дополнительное образование обучающихся ведется по программам следующих направлений: техническое, естественнонаучное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, художественное, физкультурно-спортивное. Воспитанники занимаются авиасудомоделированием, робототехникой, автоделом, музыкой, танцами, шахматами, фото- и видеосъемкой. Суворовцы посещают занятия в секциях плавания, хоккея с шайбой, самбо, бокса, армейского рукопашного боя, спортивного ориентирования, пулевой стрельбы и др.

В училище есть крытые спортивные комплексы с бассейном и ледовым катком, с гимнастическим, игровым и тренажерным залами. Имеются сооружения для игровых видов спорта, стадион с футбольным полем и трибуной на 620 мест, открытая площадка с тренажерами; тир; воздушно-десантный комплекс для подготовки обучающихся к прыжку, другая инфраструктура.

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