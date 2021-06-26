26.06.2021 (10:39)

Министр обороны России Сергей Шойгу в Туле напутствовал первых выпускников возрождённого Суворовского военного училища

Министр обороны России Сергей Шойгу в субботу принял участие в церемонии первого выпуска из возрождённого Тульского Суворовского военного училища (ТСВУ).

«Сегодня у нас знаменательное событие – первый выпуск Тульского суворовского военного училища, возрождённого пять лет назад. В лице сегодняшних выпускников я рад приветствовать юных граждан нашей великой страны – образованных, благородных, целеустремлённых. В хорошем смысле дерзких и упрямых», - сказал Шойгу, выступая на церемонии.

«Годы ученичества не были простыми. Но унылыми они тоже не были. У вас за плечами – сложные учебные программы, экзамены, спортивные победы, активная общественная жизнь», - сказал министр.

Он выразил уверенность, что каждый выпускник с добротой будет вспоминать время, проведённое на тульской земле, и с особой благодарностью – своих педагогов и воспитателей.

«Не сомневаюсь, - сказал Шойгу, обращаясь к выпускникам, - что вы с честью пронесёте по жизни гордое звание суворовца. А привитые в этих стенах качества – верность долгу, ответственность, порядочность, надёжность, взаимовыручка – помогут вам стать настоящими защитниками Отечества».

Он поздравил выпускников с успешным окончанием училища.

«Продолжайте учиться и совершенствоваться, смело реализуйте свой творческий потенциал и самое главное – любите нашу Родину и гордитесь ею!», - сказал Шойгу.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице