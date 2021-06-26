26.06.2021 (10:39)
Министр обороны России Сергей Шойгу в Туле напутствовал первых выпускников возрождённого Суворовского военного училища
Министр обороны России Сергей Шойгу в субботу принял участие в церемонии первого выпуска из возрождённого Тульского Суворовского военного училища (ТСВУ).
«Сегодня у нас знаменательное событие – первый выпуск Тульского суворовского военного училища, возрождённого пять лет назад. В лице сегодняшних выпускников я рад приветствовать юных граждан нашей великой страны – образованных, благородных, целеустремлённых. В хорошем смысле дерзких и упрямых», - сказал Шойгу, выступая на церемонии.
«Годы ученичества не были простыми. Но унылыми они тоже не были. У вас за плечами – сложные учебные программы, экзамены, спортивные победы, активная общественная жизнь», - сказал министр.
Он выразил уверенность, что каждый выпускник с добротой будет вспоминать время, проведённое на тульской земле, и с особой благодарностью – своих педагогов и воспитателей.
«Не сомневаюсь, - сказал Шойгу, обращаясь к выпускникам, - что вы с честью пронесёте по жизни гордое звание суворовца. А привитые в этих стенах качества – верность долгу, ответственность, порядочность, надёжность, взаимовыручка – помогут вам стать настоящими защитниками Отечества».
Он поздравил выпускников с успешным окончанием училища.
«Продолжайте учиться и совершенствоваться, смело реализуйте свой творческий потенциал и самое главное – любите нашу Родину и гордитесь ею!», - сказал Шойгу.