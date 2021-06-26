26.06.2021 (08:45)

Свыше тысячи военнослужащих ЮВО в Абхазии за месяц прошли обучение на современных компьютерных тренажерах

С начала летнего периода обучения более 1 тыс. военнослужащих разнородных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии прошли обучение на современных компьютерных тренажерах.

Задачи на электронных учебных комплексах выполняли военнослужащие танковых, зенитно-ракетных и мотострелковых подразделений.

Тренажерные комплексы позволяют формировать виртуальную тактическую обстановку с учетом различных периодов времени года и суток, географических и климатических особенностей, отображая до 20 целей на различных дальностях.

Операторам тренажеров зенитных ракетных комплексов отображаются в том числе траектория полета ракеты, движения наземных и воздушных целей, размеры которых изменяются пропорционально дальности. Также предусмотрены условные помехи – засветка, звук, задымление и др.

Возможности тренажеров позволяют инструкторам в автоматическом режиме фиксировать ошибки обучаемых, корректировать действия и моделировать обстановку.

Всего в соединении ЮВО в Абхазии применяется около 15 типов тренажеров, в т.ч. комплексы для обучения экипажей танков Т-72Б3, операторов противотанковых управляемых ракетных комплексов «Штурм-С», огнеметчиков реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель», а также стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» и гранатомётчиков РПГ-7.

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