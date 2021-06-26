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26.06.2021 (08:30)

На 7 полигонах ЮВО состоялось масштабное учение расчетов РЭБ по единому замыслу

На семи полигонах Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской и Волгоградской областях, Крыму, Северной Осетии, Дагестане, Ставрополье и на Кубани состоялось специальное учение по единому замыслу с подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Подразделения РЭБ отработали задачи радиоэлектронного поражения линий радиосвязи в различных диапазонах, нанесли радиоэлектронные удары по пунктам управления и узлам связи условного противника, в том числе каналам управления и передачи данных малоразмерных беспилотных летательных аппаратов.

Также специалисты выполнили нормативы развертывания комплексов РЭБ и их маскировки, организовали охрану и оборону, осуществили подавление сигналов радиоуправляемых фугасов и мин.

Для выполнения задач были применены новейшие комплексы РЭБ «Красуха» и «Борисоглебск», автоматизированный комплекс РЭБ КВ радиосвязи «Мурманск», новейшие уникальные мобильные комплексы «Леер-3» на базе автомобиля КамАЗ, автоматизированные станции помех «Житель».

В учении приняли участие более 800 военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 200 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения , Боевая подготовка
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