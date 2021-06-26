26.06.2021 (08:15)

Инженеры-гвардейцы ЮВО показали мастер-класс к 80-летию создания прославленного инженерного соединения

Военнослужащие уникального инженерно-штурмового подразделения Южного военного округа (ЮВО) показали мастер-класс по преодолению инженерно-штурмовой полосы препятствий для подразделений штурма и разграждения. Мероприятие боевой подготовки было приурочено к 80-летию создания прославленного инженерного соединения ЮВО – 11-й отдельной гвардейской инженерной Кингисеппской Краснознамённой, ордена Александра Невского бригаде.

Инженеры ЮВО отработали порядок действий подразделения по проведению инженерной разведки на местности, а также в тылу условного противника, оборудованного дотами и дзотами. Маршрут протяженностью более 1 км был насыщен укреплениями, заграждениями и препятствиями, где военнослужащие совершенствовали свои тактические и физические навыки.

Под прикрытием бронетранспортера БТР-82А военнослужащие инженерно-штурмового подразделения преодолели препятствия различной сложности: минные поля условного противника, проволочные спирали «Егоза», лесные завалы, проволочные заборы, надолбы и разрушенные здания.

Кроме того, инженеры-штурмовики отработали задачи по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях и препятствиях, а также провели бой в здании и захватили штаб условного противника.

При создании данной полосы препятствий учитывался опыт подготовки саперов-штурмовиков периода Великой Отечественной войны и боевой современных вооруженных конфликтов.

Всего в тактико-специальном учении приняли участие порядка 50 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 30 единиц вооружения военной и специальной техники.

Справочно:

Свой славный боевой путь 11-я отдельная Гвардейская инженерная бригада начала в 1941 году на Карельском перешейке, где 26 июня на базе 6-го отдельного Краснознаменного моторизированного понтонно-мостового полка было завершено ее формирование и присвоено наименование 41-го отдельного понтонного-мостового батальона.

В ходе участия в Великой Отечественной войне батальон за проявленные доблесть и мужество был удостоен почетного наименования «Гвардейский», также награжден орденом Красного Знамени при форсировании реки Нева в районе Невской балки. Бойцы батальона стойко и отважно сражались в непрерывных боях до прорыва блокады Ленинграда.

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