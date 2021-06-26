Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.06.2021 (07:45)

На Тихоокеанском флоте продолжается подготовка к проведению Международного военно-технического форума «Армия-2021»

В штабе Тихоокеанского флота под руководством заместителя командующего ТОФ вице-адмирала Дениса Березовского состоялось совещание на котором обсуждался ход подготовки к Международному военно-техническому форуму «Армия-2021». На него были приглашены командиры отдельных воинских частей, принимающих участие в организации выставочных площадок МВТФ в регионе.

В ходе совещания утверждён перечень образцов вооружения и военной техники, которые планируется представить на форуме, обсуждалась логистика мероприятий для выставочных площадок, на которых МВТФ «Армия-2021» будет проводится впервые, а также вопросы взаимодействия с представителями федеральных органов исполнительной власти правительствами регионов и руководством городов, на территории которых пройдёт форум.

Вице-адмирал Денис Березовский отметил, что по сравнению с прошлым годом число субъектов РФ, принимающих МВТФ увеличится в 1,3 раза, число населённых пунктов – в 2 раза, почти в два раза больше станет выставочных площадок. Соответственно в полтора раза возрастёт и количество представленных образцов вооружения и военной техники. Он напомнил, что Форум пройдёт в 4 субъектах Российской Федерации в 6 населённых пунктах на 14 выставочных площадках.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На Камчатке стартовал северный завоз на отдаленные посты и маяки ТОФ
Военнослужащие ТОФ приняли участие в Кубке Приморского края по парусным гонкам
Около 300 призывников прибыли для прохождения военной службы в Камчатский край
На выставочных площадках международного военно-технического форума «Армия-2021» в Усть-Большерецке и в Магадане будут показаны корабли и суда ТОФ, а также образцы вооружения Береговых войск

Метки:
Тихоокеанский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false