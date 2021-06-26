26.06.2021 (07:15)

Военнослужащие военной базы «Кант» провели занятие по пожарной безопасности для воспитанников детского сада в Киргизии

Военнослужащие из состава пожарной команды объединенной российской военной базы «Кант», дислоцированной в Киргизской Республике, провели занятие по пожарной безопасности с воспитанниками детского сада «Умунт».

Пожарная группы прибыла в дошкольное образовательное учреждение на пожарной машине и развернули во дворе детского сада выставку специального оборудования. Военнослужащие рассказали детям как нужно вести себя при обнаружении пожара и продемонстрировали как работают огнетушители. Дети смогли рассмотреть снаряжение пожарных, пожарные гидранты, защитные костюмы, а также посидеть в пожарной машине. Кроме того, пожарные рассказали воспитанником детского сада об особенностях работы в пожарной команде.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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