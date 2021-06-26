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26.06.2021 (06:45)

Сотрудники ВАИ двух регионов Сибири обеспечили безопасность передвижения колонны военной техники для строительства мостов в Республике Тыва

Сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) Республики Тыва и Хакасия обеспечили безопасное передвижение колонны военной техники, которая направлялась из Абакана для строительства мостов в Республике Тыва.

Обеспечение безопасности передвижения заключалось в сопровождении колонны военной техники сотрудниками ВАИ на горных серпантинных дорогах со сложными климатическими условиями на высотах до 1300 метров над уровнем моря.

Как сообщалось ранее, военнослужащие инженерных подразделений Центрального военного округа направились в г. Кызыл для возведения мостов через реки Моген-Бурен и Чыргакы, которые обеспечат автомобильное сообщение на дорогах регионального и местного значения в Республике Тыва.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , ВАИ
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