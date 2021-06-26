26.06.2021 (06:15)

Третий выпуск Кызылского президентского кадетского училища состоялся в Республике Тыва

Торжественная церемония третьего по счету выпуска кадетов Кызылского президентского кадетского училища состоялась 25 июня в Республике Тыва.

На мероприятии присутствовали ветераны и представители администрации республики, а также почетные гости и родители выпускников. В праздничной обстановке 63-м выпускникам училища были вручены памятные знаки, аттестат о среднем полном образовании и диплом об окончании кадетского училища. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой на мероприятии было обеспечено соблюдение всех необходимых мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Для ребят уже прозвенел последний звонок и позади государственные экзамены. После выпускного они планируют осуществить свою мечту и продолжить обучение в высших учебных заведениях страны. Восемьдесят процентов выпускников нацелены поступить в ВУЗы Министерства Обороны Российской Федерации, чтобы в будущем стать офицерами российской армии.

За время обучения ребята добились высоких результатов в учебе и спорте, и не раз становились победителями и призерами олимпиад различного уровня. Большинство выпускников имеют спортивные разряды, а четверо из них выполнили нормативы кандидата в мастера спорта.

Кызылское ПКУ открылось 6 сентября 2014 года. В этот день училищу было вручено Знамя. 8 сентября за парты сели 65 кадетов, ученики 5, 6 и 7 классов. Главная задача Кызылского ПКУ - подготовка всесторонне образованных, развитых и патриотически настроенных молодых людей, ориентированных на государственную службу на военном и гражданском поприще.

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