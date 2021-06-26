26.06.2021 (08:00)

На Корабельной набережной Владивостока состоялся выпуск воспитанников филиала Нахимовского военно-морского училища

Сегодня во Владивостоке состоялся третий по счету выпуск воспитанников филиала Нахимовского военно-морского училища (НВМУ) (Владивостокского президентского кадетского училища).

Чтобы подчеркнуть торжественность события, по решению командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца церемония была проведена на плацу причала ТОФ на Корабельной Набережной, где ошвартованы боевые корабли.

Поздравить выпускников прибыл заместитель командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирал Денис Березовский, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, руководство краевого законодательного собрания, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, священнослужители, родители нахимовцев.

Аттестаты об образовании и знаки выпускников получили 50 нахимовцев. Пятеро из них завершили обучение с отличием. Вице-адмирал Денис Березовский и Олег Кожемяко вручили выпускникам документы об образовании и поздравили их с успешным окончанием Владивостокского НВМУ.

Почти 90% ребят планирует продолжить учёбу в высших военно-морских учебных заведениях Министерства обороны, в том числе в Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени адмирала С.О.Макарова.

Торжественная церемония завершилась общим прохождением нахимовцев под флагом училища.

После завершения официальных торжеств выпускники и гости праздника получили возможность посетить большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», где для них была организована экскурсия.

Владивостокское президентское кадетское училище создано в 2013 году. Учебное заведение размещено на одной территории с Тихоокеанским высшим военно-морским училищем им. С.О. Макарова. В 2016 г. «Владивостокское ПКУ» присоединено к Нахимовскому военно-морскому училищу, став его филиалом. Штатная численность обучающихся составляет 560 воспитанников. Руководит филиалом НВМУ контр-адмирал Владимир Бураков.

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