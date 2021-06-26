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26.06.2021 (07:30)

Разведчики ВВО уничтожили командный пункт условного противника в Республике Бурятия

На полигоне «Дивизионный» Восточного военного округа на текущей неделе состоялся ряд тактико-специальных занятий с подразделениями разведки танкового соединения, дислоцированного в Республике Бурятия.

В ходе практической части мероприятия военнослужащие выполнили марш-бросок в назначенный район, где отработали задачи по захвату и уничтожению командного пункта условного противника.

Прибыв в район разведчики выполнили элементы скрытного подхода к командному пункту условного противника учитывая условия незнакомой местности. Также были отработаны тактические приёмы по снятию часовых и зачистке помещений.

Помимо этого разведчики вступили в учебный бой с неприятелем, отработали задачи по отходу групп разведки и совершили марш-бросок к месту эвакуации.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано значительное количество холостых боеприпасов и средств имитации, роль условного противника отработали военнослужащие мотострелкового подразделения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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