26.06.2021 (07:00)
Инспекторы ВАИ в Забайкальском крае провели профилактическую акцию по безопасности дорожного движения
Представители военной автомобильной инспекции совместно с сотрудниками ГИБДД провели профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения в соединениях и воинских частях Читинского гарнизона Восточного военного округа.
Проведение данных мероприятий было направлено на пропаганду соблюдения правил дорожного движения военными водителями, а также военнослужащими – владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.
Также был проведен дополнительный осмотр личного автотранспорта военнослужащих на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области технического состояния.
Особое внимание уделялось состоянию колес, исправности светового оборудования, рулевого управления, тормозной системы, а также наличию в автомобилях медицинской аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя.