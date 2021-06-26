26.06.2021 (07:00)

Инспекторы ВАИ в Забайкальском крае провели профилактическую акцию по безопасности дорожного движения

Представители военной автомобильной инспекции совместно с сотрудниками ГИБДД провели профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения в соединениях и воинских частях Читинского гарнизона Восточного военного округа.

Проведение данных мероприятий было направлено на пропаганду соблюдения правил дорожного движения военными водителями, а также военнослужащими – владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.

Также был проведен дополнительный осмотр личного автотранспорта военнослужащих на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области технического состояния.

Особое внимание уделялось состоянию колес, исправности светового оборудования, рулевого управления, тормозной системы, а также наличию в автомобилях медицинской аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя.

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