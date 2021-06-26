26.06.2021 (06:30)

Новое вооружение будет представлено на МВТФ «Армия – 2021» в Приморье

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) на форуме «Армии-2021» в Уссурийске представят широкой общественности новые образцы вооружения и военной техники поступившие в объединение в 2021 и конце 2020 года. В общей сложности на выставках будет задействовано свыше 100 единиц техники.

В ходе работы форума в августе посетители форума смогут увидеть новейшие ЗРК «Тор» и многое другое.

Как сообщалось ранее, форум пройдет на 8 демонстрационных площадках развернутых в местах дислокации соединений и воинских частей общевойсковой армии ВВО в Приморском и Хабаровском краях в конце августа. Где посетителям будет представлены не только выступления творческих коллективов и демонстрацию возможностей вооружения, но и «круглые столы» с обсуждением научно – производственных вопросов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице