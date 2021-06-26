26.06.2021 (06:00)

Военнослужащие ВВО в Забайкалье провели занятия по военной топографии для юнармейцев

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, провели для юнармейцев регионального отделения всероссийского военно-патриотического движения показательные занятия по военной топографии.

Занятие прошло в военно-патриотическом центре «Юнармии» в столице региона.

Военнослужащие объяснили ребятам, как правильно сориентировать карту на местности и измерить расстояние между двумя точками на карте.

Помимо этого, юнармейцы самостоятельно решали задачи по ориентированию, а также с помощью карты переводили численный масштаб из сантиметров в метры и километры.

Показные занятия для юных патриотов по различным воинским дисциплинам проводятся военнослужащими на регулярной основе. Также, в рамках военной подготовки для юношей и девушек проводятся практические занятия на полигонах, в том числе с проведением учебных стрельб.

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