26.06.2021 (05:30)

На военно-техническом форуме «Армия-2021» в Республике Бурятия впервые состоится динамическая демонстрация бронеавтомобиля «Тайфун»

В текущем году военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) впервые подготовили для жителей города Улан-Удэ динамическую демонстрацию возможностей бронеавтомобиля «Тайфун» в рамках проведения военно-технического форума «Армия-2021», который состоится в конце августа текущего года в Республике Бурятия.

Военнослужащие планируют продемонстрировать гостям мероприятия ходовые качества автомобиля «Тайфун», расскажут его технические характеристики и дадут возможность прокатиться.

Напомним, в городе Улан-Удэ демонстрация вооружения и военной техники с насыщенной развлекательной программой состоится на аэродроме «Восточный» и в поселке «Сосновый Бор», на центральной площади города Кяхта и день открытых дверей на территории 7-го военного городка мотострелкового соединения ВВО.

В ходе форума, жители и гости Республики Бурятия ознакомятся с современными образцами вооружения и военной техники Восточного военного округа.

На площади свыше 10 тыс. кв. метров вместе с выставками перспективного вооружения будет развернута широкая культурно-развлекательная программа.

Мероприятия форума в августе будут организованы с целью демонстрации возможностей современной техники, находящейся сейчас на вооружении, а также популяризации службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. При этом командование объединения примет все необходимые меры по предупреждению распространения и профилактике вирусной инфекции.

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