26.06.2021 (03:00)

Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Пуск ракеты-носителя Союз-2 с космодрома Плесецк 25 июня 2021 г.

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

Через две минуты после старта ракета-носитель «Союз-2» была принята на сопровождение наземными средствами управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме. После выведения на орбиту космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2550».

После выведения на орбиту космического аппарата офицеры Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о выведенном на орбиту космическом аппарате, и приступили к анализу и обработке информации о новом космическом объекте для принятия его на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

Это второй пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2021 году.

Всего в обеспечении запуска космического аппарата Минобороны России были задействованы более 80 боевых расчетов и свыше 50 наземных средств 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице