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26.06.2021 (00:30)

На воинском мемориале в Московской области перезахоронены останки 36 найденных красноармейцев, павших в битве за Москву

На Мемориале погибшим воинам 32-й Краснознаменной стрелковой дивизии в подмосковной Кубинке состоялось памятное мероприятие, посвященное перезахоронению останков воинов-красноармейцев 2-й мотострелковой и 32-й Краснознаменной стрелковых дивизий, павших в битве за Москву.

Поисковиками Кубинского военно-исторического клуба «Вечный огонь» совместно с ветеранами Воздушно-десантных войск и Вооруженных Сил, а также членами семей военнослужащих отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ с лета 2017 года по настоящее время в районе населенных пунктов Ляхово, Болтино, Дютьково, Еремино и Брыкино Одинцовского района Московской области были найдены и подняты останки 36 красноармейцев, погибших при обороне Москвы.

Поисковикам удалось установить личность только двоих бойцов.

Личность первого установили по ложке. Им оказался уроженец Пермского края красноармеец 2-й мотострелковой дивизии Владимир Федорович Парфенов.

Личность уроженца Краснодарского края красноармейца 32-й Краснознаменной стрелковой дивизии Кузьмы Андреевича Колесника удалось определить по солдатскому медальону.

Остальные 34 бойца идентифицировать не удалось. Они были перезахоронены как Неизвестные солдаты.

В памятном мероприятии приняли участие воины-разведчики отдельного гвардейского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск из Кубинки, поисковики, юнармейцы, представители местных органов самоуправления, ветераны, ученики школ и жители Кубинки.

Под выстрелы оружейного салюта павшим воинам были отданы последние почести при перезахоронении, были возложены Гирлянда памяти, венки и цветы.

В настоящее время в братской могиле Мемориала погибшим воинам 32-й Краснознаменной стрелковой дивизии уже покоятся останки 188 героев Великой Отечественной войны, найденные поисковиками, 48 из которых были опознаны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ) , Религия , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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