Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.06.2021 (21:30)

На отдалённые объекты Северного флота на Белом море доставят 2000 тонн топлива

Жилищно-коммунальная служба №6 (г. Северодвинск) филиала Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России по Северному флоту заключило контракты на поставку 5500 тонн угля и 3500 тонн мазута. Топливо предназначено для обеспечения бесперебойной работы в осенне-зимний период 44 котельных военных городков, расположенных на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Начата поставка 2000 тонн топлива в отдалённые гарнизоны и объекты Северного флота на побережье Белого моря.

Доставку топлива на побережье Белого моря осуществляют гидрографические суда и суда обеспечения Беломорской военно-морской базы в рамках северного завоза.

Контролирует доставку топлива на объекты флота региональный центр управления штаба Северного флота, куда в круглосуточном режиме стекается вся информация о событиях, происходящих в зоне ответственности флота.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Большой десантный корабль «Георгий Победоносец» принял участие в морской десантной подготовке
На Камчатке стартовал северный завоз на отдаленные посты и маяки ТОФ
Главком ВМФ России принял участие в торжественном открытии Х Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге
Вертолетчики Балтийского флота в рамках планового учения отработали поиск, и уничтожение подводной лодки условного противника

Метки:
Северный флот , Военно-Морской Флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false