25.06.2021 (21:00)

Жюри кинологического конкурса «Верный друг» определило победителей во втором упражнении - «Защитная служба»

Судейская коллегия подвела итог второго упражнения Всеармейского этапа Международного кинологического конкурса «Верный друг-2021», который проходит на базе 470 учебного ордена Красной Звезды центра служебного собаководства Вооружённых Сил Российской Федерации.

По результатам второго этапа среди мужских команд первое место завоевала команда 12 Главного управления Минобороны России. Второе место завоевала сборная команда Воздушно-десантных войск. Замкнула тройку лидеров команда военных кинологов Управления службы войск и безопасности военной службы МО РФ из 470 Учебного центра служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации (470 учебный центр).

В личном зачете среди мужчин победу одержал сержант Олег Чесноков, представляющий команду 470 учебного центра служебного собаководства ВС РФ. Второе место в рейтинговой таблице также досталось сержанту Максиму Казакову, из 470 учебный центра. Почетное третье место завоевал младший сержант Дмитрий Мазаев из Восточного военного округа.

По результатам второго этапа среди женских команд кинологов первыми по сумме балов стали военнослужащие Восточного военного округа. Вторыми – команда ВКС России. Третье место по результатам этапа заняла команда Центрального военного округа.

В личном зачете среди женщин-военнослужащих победу одержала прапорщик Диана Зеленова из команды ВКС России. Второе место досталось младшему сержанту Ангелине Раздобреевой из команды Восточного военного округа. Третье место у младшего сержанта Юлии Полянцевой, так же представляющей ВВО.

Судьи оценивали четкость выполнения команд вожатого и выполнение команд при работе служебной собаки с «фигурантом».

В этапе конкурса принимают участие 11 мужских и 7 женских команд кинологов – победителей отборочных этапов. Это команды, представляющие военные округа, Воздушно-космические силы России, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные войска, центральные органы военного управления Минобороны России.

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