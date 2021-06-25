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25.06.2021 (23:00)

Моряки-подводники Учебного центра (г. Сосновый бор Ленинградской области) ВУНЦ ВМФ посетили выставку живописи «Вставай, страна огромная!»

В целях эстетического и военно-патриотического воспитания молодежи и социальной работы с ветеранами в Учебном центре (г. Сосновый Бор Ленинградской области) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» моряки-подводники посетили выставку живописи ««Вставай, страна огромная!», посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны».

На открытии выставки присутствовали представители обучающихся экипажей и ветераны Военно-Морского Флота. Перед ними выступил Председатель клуба «Художник» Сергей Серегин, который познакомил собравшихся с историей создания картин и особенностями авторской манеры письма. На выставке представлены живописные работы сосновоборских художников.

Завершилось мероприятие концертной программой. Перед военнослужащими выступила руководитель хора «Ветеран» Светлана Каспарова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Военно-патриотическое воспитание
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