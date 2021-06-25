25.06.2021 (22:30)

В Нахимовском военно-морском училище прошла торжественная церемония прощания выпускников со Знаменем училища

25 июня в Нахимовском военно-морском училище прошел торжественный ритуал, посвященный 73-ему выпуску. В церемонии приняли участие выпускник Ленинградского НВМУ 1979 года, Заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом вице-адмирал Владимир Касатонов, Герой Российской Федерации, выпускник Ленинградского НВМУ 1969 года, контр-адмирал Всеволод Хмыров, выпускник Ленинградского НВМУ 1971 года, контр-адмирал Владимир Захаров, советник губернатора Санкт-Петербурга, капитан 1 ранга запаса Михаил Юрченко, потомок адмирала Петра Анжу Кирилл Шалахин, командование Нахимовского военно-морского училища, воспитанники и родители выпускников. «Сегодня знаменательный день не только в жизни выпускников, но и в жизни Военно-Морского Флота. Сегодняшние выпускники продолжат свое обучение и станут военно-морскими офицерами. Я желаю им успешной учебы, интересной службы, крепкого флотского здоровья и удачи!» - отметил в своем выступлении Заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом вице-адмирал Владимир Касатонов.

Для 67 выпускников Нахимовского училища сегодня начался новый жизненный этап, более 80 % процентов из них планируют продолжить свое обучение в высших учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации. Торжественное мероприятие прошло на плацу под руководством начальника училища вице-адмирала Алексея Максимчука. Он призвал нахимовцев помнить о том, что они являются продолжателями славных традиций Военно-Морского Флота России, с честью и гордостью нести высокое звание выпускников Нахимовского военно-морского училища, помнить своих преподавателей и воспитателей.

В одном строю с выпускниками 2021 года стояли нахимовцы 1970 года выпуска, которые 70 лет назад окончили Ленинградское Нахимовское военно-морское училище и стали офицерами, приумножив славу Военно-Морского Флота России.

Со словами благодарности преподавательскому составу Нахимовского училища обратился старшина 1 статьи Игорь Сурков: «7 лет плечом к плечу мы осваивали науку, получали знания, готовились к военной службе. Наступает момент, когда наши пути расходятся, каждый из нас будет строить свою судьбу. Но Нахимовское военно-морское училище мы не забудем никогда! Я выражаю слова благодарности нашему командованию, воспитателям и преподавателям, которые воспитали в нас будущих защитников Родины».

В ходе торжественной церемонии состоялся ритуал вручения нахимовцам аттестатов, нагрудных знаков об окончании училища. Золотыми медалями «За особые успехи в учении» были награждены трое нахимовцев. Украшением церемонии стал вальс, в котором приняли участие все выпускники.

Церемония выпуска завершилась прощанием выпускников со Знаменем училища и прохождением торжественным маршем.

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