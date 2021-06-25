25.06.2021 (20:15)

Коллектив 1602-го военного клинического госпиталя ЮВО в Ростове-на-Дону отпраздновал юбилей

Сотрудники и ветераны медицинской службы Южного военного округа (ЮВО) отметили 80-летие 1602-го военного клинического госпиталя Минобороны России, расположенного в Ростове-на-Дону.

В гарнизонном доме офицеров состоялось чествование врачей, медицинского персонала госпиталя, всех, кто своими знаниями, профессионализмом, милосердием оказывает помощь в выздоровлении российским военнослужащим, членам их семей, ветеранам.

Более чем 100 сотрудникам были вручены государственные и ведомственные награды. Также праздничным концертом врачей поздравили артисты ансамбля песни и пляски ЮВО.

1602-й военный клинический госпиталь ЮВО – одно из старейших медицинских учреждений России. В настоящее время в медучреждении работают более 30 специализированных лечебных отделений, через которые ежегодно проходят около 15 тыс. пациентов. Общий коечный фонд с филиалами госпиталя составляет 1140 коек и более 2 тыс. медицинских специалистов.

Многофункциональный медицинский центр госпиталя стал центром борьбы с невидимым врагом – новой коронавирусной инфекцией. Опыт врачей госпиталя ЮВО в борьбе COVID-19 потребовался и за пределами России – в апреле 2020 года сводный отряд отправился оказывать помощь жителям Сербии и Италии. За три месяца работы передвижного госпиталя врачи оказали помощь более 2 тыс. пациентов.

Сегодня военный клинический госпиталь является многопрофильным специализированным медучреждением, предназначенным для оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи раненым и больным, проведения обследований, лечения и реабилитации. В госпитале оказывают помощь при тяжелых ранениях и заболеваниях, требующих комплексного подхода и применения сложных методов лечения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице