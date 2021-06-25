25.06.2021 (20:00)

Более 100 девушек выпустились из Пансиона Минобороны РФ

Состоялся выпуск девушек из Пансиона Минобороны РФ, аттестаты и памятные перстни Пансиона получили более 100 его воспитанниц.

Более 100 воспитанниц Пансиона Министерства обороны получили аттестаты. Им были вручены памятные перстни с гербом учебного заведения.

По состоянию на 25 июня 10 воспитанниц по итогам государственных экзаменов набрали 100 баллов по ряду предметов, их наградят федеральными медалями.

В церемонии выпуска приняла участие куратор Пансиона воспитанниц –замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.

«Уверена, какую бы вы профессию ни выбрали, вы везде состоитесь. Потому что вы получили очень хорошее образование и научились четко идти к поставленной цели», - сказала Шевцова.

Она уточнила, что некоторые воспитанницы Пансиона из прошлых выпусков уже занимают высокие должности в федеральных структурах. «Кто-то пришел в Министерство обороны, служит у нас в спецслужбах, кто-то работает в Росмолодежи, занимается социальными проектами. И я уже со всех сторон слышу: а я воспитанница министерства обороны, я закончила Пансион», - добавила замминистра.

В расположенном в Москве Пансионе учатся дочери военнослужащих российской армии, в том числе погибших при выполнении воинского долга, а также из многодетных семей.

Традиция вручения выпускницам перстня с гравировкой, представляющей собой герб Пансиона, зародилась с 2016 года по инициативе Министра обороны РФ, уточнили в ведомстве.

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